Ймовірна коханка чоловіка Ані Лорак прокоментувала скандальне відео з ним

Дівчина заперечує свої відносини з Муратом, хоча її неодноразово бачили разом з ним.

Нещодавно ім'я Яни Бєляєвої опинилося в епіцентрі гучного скандалу. Її разом з чоловіком Ані Лорак зняли на камеру в одному з київських нічних клубів, де вони обіймалися, перешіптувалися, навіть цілувалися.

Дівчина прокоментувала скандальне відео з Муратом Налчаджиоглу, передає "ТСН".

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"На відео взагалі була не я. І мені приписали роман з Муратом, чоловіком Ані Лорак", - заявила Яна.

Цікаво, що дівчина заперечує свої відносини з Муратом, хоча її неодноразово бачили разом з ним. Дівчина спростовує всі чутки пов'язані з Муратом. Навіть те, що, як подейкують, їхні стосунки тривають вже три роки і сам Мурат не заперечує стосунки з дівчиною.

"Я не знаю, що відповісти, бо це була не я на відео. Він не міг заперечувати або підтверджувати, тому що я не була з ним у романі", - зазначила Бєляєва.

Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійської публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливе побачення потрапило в об'єктив.