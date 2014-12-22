У Криму відключають світло, побоюючись аварій на мережах через перевантаження

Про це заявив "міністр" палива і енергетики Криму Сергій Єгоров передає Крим.Реалії.

За його словами, Крим забезпечується електроенергією по чотирьох лініях, але з однієї станції з материкової України. Це дуже складний і недосконалий спосіб енергопостачання, вважає кримський «міністр».

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«Все, що можна було привезти в технічну відповідність для експлуатації, все проведено, все працює на 100%, але цього все одно замало», - сказав Єгоров.

Він також заявив, що на півострові вводяться обмеження, щоб зберегти ту енергію, яка є в Криму.

«Якщо ми не обмежимо споживання енергії, то все, що у нас є, через перенавантаження може поламатися», - сказав Єгоров.