Як не стати жертвою шахраїв під час купівлі квитків на концерт

Головним елементом квитка є його штрихкод. Він дійсний тільки один раз, всі наступні спроби пройти по штрихкоду будуть невдалими.

В Україні концертів, на які є великий попит, стає все більше. Аншлаги в Будинках культури, великих концертних залах, Палацах спорту і навіть на стадіонах збирають як зірки світового масштабу, так і вітчизняні артисти. Все частіше попит на концерт перевищує кількість квитків. Це викликає хвилі шахрайств, пов'язаних із продажем квитків.

Днями на НСК "Олімпійський" відбувся концерт американської групи Imagine Dragons. Всі квитки були продані ще до концерту, повідомляє Concert UA. Більше 50 тисяч глядачів насолодилися неймовірним шоу, яке згадуватимуть багато років. На жаль, не всі, хто заплатив за квитки, змогли потрапити на стадіон. Вони будуть пам'ятати цей день не менше. Як це сталося?

По-перше, мала місце беспрецедентна афера. Найбільша кількість постраждалих купили квитки через сайт e-ticket.in.ua. По-друге, аферисти через дошки оголошень, акаунти в Instagram та інших соцмережах продавали копії квитків, придбаних у офіційних квиткових операторів. По-третє, аферисти продавали “квитки” на підробних бланках операторів.

Що таке квиток на концерт?

Сучасний квиток на концерт або в театр - це сукупність даних, що включає значення реквізитів квитка (вартість, назву Заходу, місця, дати і часу його проведення та інше), а також унікальний штрих-код. Штрих-код є певним чином закодованим візуальним відображенням багатозначного номеру. При вході на захід штрих-код сканується і система контролю входу дає відповідь, чи відповідна штрих-коду послідовність цифр в базі валідних квитків або немає, і якщо є, то чи це перше сканування або за цим номером раніше вже зайшов хтось інший. Після першого сканування всі наступні доступ на подію не дають.

Реквізити квитка та його штрих-код можуть як друкуватись на термобланках квиткових операторів (такі квитки ви отримуєте в касах або з доставкою кур’єром), так і міститися в електронних файлах, які приходять на е-mail чи знаходяться в особистому кабінеті клієнтів.

Афера e-ticket.in.ua

Сотні людей придбали квитки на сайті у неіснуючого “квиткового оператора” e-ticket.in.ua. Реклама в Google, інтернет-банери і публікації в соціальних мережах приводили на цей сайт людей, які бажали піти на концерт. На сайтах знайомих їм квиткових операторів квитків вже не було, тож жертви сприйняли e-ticket.in.ua, як знахідку. З першого погляду сайт був схожий на інші (наразі доступ до нього вже заблоковано): на головній сторінці були афіші деяких популярних концертів, на сторінці кожної події - опис з фотографіями. Електронні квитки можно було оплатити через сервіс LiqPay від Приватбанку. А самі квитки, які після оплати приходили на електронну пошту і мали загальноприйнятий вигляд, містили деталі події, тип квитка і штрих-код. Але ці штрих-коди не мали жодного відношення до бази справжніх номерів квитків організатора концерту і на вході вони, звісно, не спрацювали. За зверненнями жертв вже відкрито кримінальне провадження. Якщо ви також постраждали від аферистів, радимо звернутися до кіберполіції через форму.

Як розпізнати сайти квиткових аферистів? Зібрали для вас кілька порад на випадок, якщо відомі вам квиткові оператори не продають квитки на будь-яку подію:

1. Невелика, порівняно з офіційними операторами, відвідуваність сайту (пояснюється це тим, що створюються такі сайти не на роки, а до першої великої афери). Перевірити сайт можна на сервісі similarweb.com. Приклад тут. Даних про сайт настільки мало, що сервіс не відображає кількість відвідувачів. Порівняйте з цим.

2. Зазвичай такі сайти не мають SSL-сертифікатів безпеки. Якщо в адресному рядку браузера поруч з адресою сайту ви не побачите іконку відкритого замку, радимо насторожитися.

3. Асортимент на таких сайтах дуже невеликий. Офіційні квиткові оператори реалізують квитки на сотні подій одночасно.

4. Поцікавтеся у організатора події про статус сайту. Дізнатися, хто є організатором, можна на сторінці події у Facebook. Якщо на цій сторінці не вказано жодного організатора, не довіряйте такій сторінці.

5. Застосовуйте до всіх підозрілих сайтів "презумпцію винності". Якщо ви не можете отримати від них докази про легальний статус продажу квитків на захід, не віддавайте ані гривні. Навіть якщо пропозиція виглядає дуже вигідно і ексклюзивно. Купуйте квитки лише у відомих, великих квиткових операторів.

Підроблені квитки

Бланки квиткових операторів друкуються в спеціалізованих типографіях на термочутливому папері. І друк на них здійснюється не фарбою, як на звичайних принтерах, а нагріванням в спеціальних термопринтерах, коли під впливом температури бумага чорніє. Той самий принцип - у звичних нам касових чеках.

Там, де є попит, знайдеться і пропозиція. Так, на сайтах з оголошеннями (наприклад, OLX), на сторінках Instagram-акаунтів та інших соціальних мереж з’являлись сотні пропозицій квитків на концерт Imagine Dragons начебто на фірмових бланках квиткових операторів. Візуально вони дійсно були схожі на справжні, але надруковані були не на термочутливому папері, а на звичайному. Жертви купували ці квитки не підозрюючи про аферу. Штрих-код на таких квитках міг бути або випадковим набором цифр, або ж взятим зі справжнього, офіційно придбаного квитка. Але друкувався він один на багато “бланків”. Таким чином, навіть якщо покупець вирішив би дізнатись у оператора, чи дійсним є штрих-код, відповідь була би позитивною. Тільки от потрапити на концерт за таким штрих-кодом можна тільки один раз. Все інше - копії. І вже не важливо, як вони виглядають.

Копії квитків

Як ви вже знаєте, головним елементом квитка є його штрих-код, він є дійсним лише один раз і всі наступні спроби пройти за цим штрих-кодом будуть невдалими. І не важливо, з якого носія здійснюється сканування квитка. Так, частиною ошуканих жертв стали покупці квитків на справжніх термобланках квиткових операторів, які містили дійсно валідні штрих-коди. Тільки от такі квитки були куплені з рук. І як мінімум той, хто їх продав, мав доступ до штрих-коду, міг його скопіювати, роздрукувати і зайти по ньому на концерт першим.

Отже, як уберегти себе від аферистів?

Не купувати квитки з рук. Навіть на бланках. По оголошеннях у незнайомих людей і навіть через знайомих. Не купувати квитки на підозрілих сайтах, особливо з ексклюзивними пропозиціями. Звертатися до послуг тільки відомих квиткових операторів.