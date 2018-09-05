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Ані Лорак похвалилася відео з "Новой волны" в Росії

09:03, 05 вересня 2018
Суспільство
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Ані Лорак ділиться відео з "Новой волны" / Скріншот

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У перший день "Новой волны" виступили Філіп Кіркоров, Сергій Лазарєв, Ані Лорак, Діма Білан, Валерія, Леонід Агутін, Анжеліка Варум, Крістіна Орбакайте, Алсу, Feduk та інші зірки.

Відео Ані Лорак, яка, до речі, увійшла до складу журі конкурсу, опублікувала на своїй сторінці в Instagram: вона позує перед папараці у відвертій чорній сукні. У Stories співачка показала запис із Сергієм Лазарєвим.

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Як повідомляв УНІАН, українські артисти відвідають фестиваль "Новая волна-2018", який пройде у російському Сочі. Так, на території країни-агресора планують виступити Ані Лорак, Таїсія Повалій, Світлана Лобода і співак ALEKSEEV.

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Теги: #Росія#Ані Лорак#Новая волна