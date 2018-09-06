Ротару не прийшла на похорон Кобзона і нарвалася на хвилю критики

Артистка проігнорувала нападки хейтерів і не стала виправдовуватися і називати причину, з якої не змогла відвідати церемонію прощання з Кобзоном.

Софія Ротару лише нещодавно виписалася з лікарні, проте недоброзичливці в Instagram вже накинулися на неї з критикою за неприхід на похорон Йосипа Кобзона.

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Підписники Ротару питають її, чому вона вирішила не їхати на похорон Йосипа Кобзона, які пройшли 2 серпня в Москві. «Чому немає фото у вас Кобзона?», «Вам вдалося потрапити на похорон Йосипа Кобзона?», «Не приїхавши на похорон Кобзона...((( Втратила всяку повагу», – пишуть коментатори.

Зазначимо, що артистка проігнорувала нападки хейтерів і не стала виправдовуватися і називати причину, з якої не змогла відвідати церемонію прощання з Кобзоном.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня на 81 році пішов з життя радянський співак Йосип Кобзон. Фотографії з могили співака показали в мережі.