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На Херсонщині виростили кавун вагою в 119 кілограмів

12:43, 06 вересня 2018
Суспільство
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Сорт кавуна називається «Кароліна Крос» / фото Facebook Андрій Козак

"Найбільша ягода в світі. Ось такі кавуни народить щедра земля Херсонщини", - зазначили у відомстві на своїй сторінці Facebook.

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У соціальних мережах дивуються такому плоду і навіть пропонують занести таке досягнення в Книгу рекордів Гіннеса. Сорт кавуна називається «Кароліна Крос», він був завезений із США.

Раніше повідомлялося, що під Київ прибула баржа з херсонськими кавунами.

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Теги: #рекорд#баржа з кавунами