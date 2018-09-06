На Херсонщині виростили кавун вагою в 119 кілограмів
12:43, 06 вересня 2018Суспільство
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Сорт кавуна називається "Кароліна Крос", він був завезений із США.
Сорт кавуна називається «Кароліна Крос» / фото Facebook Андрій Козак
Міністерство закордонних справ України похвалилось 119 кг кавуном, вирощеним в Херсонській області.
"Найбільша ягода в світі. Ось такі кавуни народить щедра земля Херсонщини", - зазначили у відомстві на своїй сторінці Facebook.
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У соціальних мережах дивуються такому плоду і навіть пропонують занести таке досягнення в Книгу рекордів Гіннеса. Сорт кавуна називається «Кароліна Крос», він був завезений із США.
Раніше повідомлялося, що під Київ прибула баржа з херсонськими кавунами.
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