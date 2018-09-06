На Волині під час уроку фізкультури померла першокласниця

Причина смерті наразі невідома. Тіло дитини направлено на експертизу.

У Волинській області сьогодні зранку під час уроку фізкультури у школі села П’ятидні Володимир-Волинського району померла першокласниця, 2012 року народження.

Як повідомила кореспонденту УНІАН старший лікар Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Надія Матушевська, о 10.23 до медиків надійшов виклик, що в школі села П’ятидні під час уроку фізкультури посиніла дитина.

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На місце була відправлена устилузька бригада лікарів. Оперативно приїхавши на місце, медики покликали ще одну бригаду на допомогу з міста Володимир-Волинського.

Медики проводили реанімаційні заходи, але безуспішно.

«Зі слів мами, дитина була здорова. Вона вранці поснідала і пішла до школи», - зазначила Матушевська.

Причина смерті наразі невідома. Тіло дитини направлено на експертизу.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Донецькій області на уроці фізкультури померла 11-річна дитина.