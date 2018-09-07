На 116-й день голодування Сенцова активісти провели пікети біля адміністрації Путіна
02:09, 07 вересня 2018Суспільство
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Акцію в підтримку українського політв'язня Олега Сенцова активісти в Росії планують зробити постійною.
REUTERS
6 вересня активісти прийшли до адміністрації президента РФ з табличками "Сенцов 116", щоб підтримати українського політв'язня Олега Сенцова, повідомляє "Нова газета".
Організатором виступила педагог-психолог Юлія Самойлова. Вона сказала, що планує зробити акцію постійною. "Якщо після їх плакатів хоча б кілька людей залізуть в інтернет і подивляться, хто такий Олег Сенцов і за що він сидить, то це буде вже непогано", – підкреслила Самойлова. Активісти розбилися на невеликі групи і по черзі змінювали один одного, щоб тримати плакати.
14 травня 2018 року режисер оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити 64 українських політв'язнів. Себе в цей список він не включив.
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