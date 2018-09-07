На 116-й день голодування Сенцова активісти провели пікети біля адміністрації Путіна

Акцію в підтримку українського політв'язня Олега Сенцова активісти в Росії планують зробити постійною.

6 вересня активісти прийшли до адміністрації президента РФ з табличками "Сенцов 116", щоб підтримати українського політв'язня Олега Сенцова, повідомляє "Нова газета".

Організатором виступила педагог-психолог Юлія Самойлова. Вона сказала, що планує зробити акцію постійною. "Якщо після їх плакатів хоча б кілька людей залізуть в інтернет і подивляться, хто такий Олег Сенцов і за що він сидить, то це буде вже непогано", – підкреслила Самойлова. Активісти розбилися на невеликі групи і по черзі змінювали один одного, щоб тримати плакати.

14 травня 2018 року режисер оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити 64 українських політв'язнів. Себе в цей список він не включив.