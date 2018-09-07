Рош ха-Шана: історія та традиції єврейського Нового року

Рош ха-Шана святкується два дні, 1-го і 2-го числа єврейського місяця тишрей.

Єврейське свято Рош ха-Шана відзначається на честь створення світу, воно символізує початок нового року і завершення року, що минає.

Чому єврейський Новий рік відзначається восени

Рош ха-Шана святкується два дні, 1-го і 2-го числа єврейського місяця тишрей. Згідно з традицією, в цей час був створений світ. Сьомий місяць тишрей випадає на вересень-жовтень за єврейським календарем, тому з нього і ведеться літочислення.

У 2018 році святкується з 9 вересня до вечора 11 вересня.

Традиції Рош ха-Шана

Рош ха-Шана є одним з найважливіших свят. Ці дні називаються також «днями Пам'яті», або «Судними днями». В честь свята прийнято слухати шофар – духовий інструмент, виконаний з баранячого рогу. Вважається, що звук цього інструменту закликає юдеїв до покаяння.

В цей час євреям наказано проаналізувати свої вчинки за весь попередній рік і підготуватися до запланованого року. Протягом двох святкових днів євреї ходять в синагогу, щоб молитися.

Читайте такожДо України почали з'єднання їжджатися сотні паломників-хасидів на святкування іудейського Нового року (фоторепортаж)

У свята, як і в суботу, до зали вносять сувій Тори і по ньому читають місця, присвячені Рош Ха-Шана, а слідом за цим — уривок з Книг Пророків.

На Рош ха-Шана зазвичай дарують один одному подарунки, посилають поздоровлення. Родина збирається за столом, який прикрашають традиційні святкові страви.

Частування на єврейський Новий рік

У першу ніч Рош ха-Шана за святковим столом прийнято їсти яблуко з медом. Шматочок яблука, вмочивши його в мед, з'їдають на початку трапези відразу після хали, «щоб рік був солодким і щасливим».

Під час святкової трапези належить з'їсти певні продукти, що символізують те хороше, що хотілося б отримати в новому році. До таких продуктів відносять: буряк, фініки, морква, риба з головою (щоб, як прийнято говорити, «бути в глова, а не в хвості»), хліб хала у формі вінка.

Вважається, що не можна їсти гірку і кислу їжу, щоб наступний рік не приніс горе і біди.

Святом Рош Ха-Шана починаються 10 днів молитов і каяття, звані «Десять днів покаяння". Вони закінчуються святом Йом-Кіпур. Юдеї вважають, що в цей день Бог виносить свій вердикт, оцінюючи діяльність людини за весь минулий рік.