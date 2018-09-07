У Вінниці збудовано новий стадіон майже за 20 мільйонів гривень

Новозбудоване футбольне поле зі штучним покриттям – це перше повнорозмірне футбольне поле з-поміж стадіонів муніципальних закладів Вінниці.

У Вінниці на території Палацу дітей та юнацтва за майже 20 млн грн збудовано новий стадіон.

Як передає УНІАН, відкриття стадіону відбулось сьогодні.

Новозбудоване футбольне поле зі штучним покриттям – це перше повнорозмірне футбольне поле з-поміж стадіонів муніципальних закладів Вінниці (його розміри 100Х64 м). Об’єкт збудовано відповідно до європейських стандартів та рекомендацій щодо розмірів футбольних полів для проведення міжнародних змагань. Він буде використовуватись для розвитку дитячо-юнацького футболу у місті.

Сьогодні на новому полі вперше зіграли у футбол – гра відбулась між командами «Мрія» і «Темп». А перед тим разом з юними спортсменами перші символічні удари по м’ячу зробили Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, Вінницький міський голова Сергій Моргунов, голова Вінницької ОДА Валерій Коровій та голова обласної ради Анатолій Олійник.

Цей масштабний проект було реалізовано завдяки фінансовій підтримці держави. Загальна вартість будівництва об’єкту – 19 млн грн (з яких 8 млн грн – кошти державного бюджету за Урядовою програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України»; решта – кошти міського бюджету).

Вітаючи маленьких вінничан із початком нового навчального року Голова Уряду згадав, що коли він був міським головою, одним із перших об’єктів, який в 2006-му році реконструювали і здали в експлуатацію, був плавальний басейн Палацу дітей та юнацтва. Наступним масштабним об’єктом на території закладу став новий стадіон.

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«Я пам’ятаю, як ми відкривали перший стадіон у Вінниці. Ми робили неможливе, щоб знайти позабюджетні кошти, домовлялися із забудовниками, і вони його будували. Зараз хочу підкреслити – в рамках державної політики нам стало можливим допомагати фінансово місцевим владам. Минулого року ми виділили на такі об’єкти 250 млн грн, цього року - 370. Я б дуже хотів, щоб кожен шкільний стадіон в країні, який ще є занедбаним, був побудований за стандартами, які ми бачимо тут. Я справді радий тому, що міська влада реальними справами показує свою професійність і працює на результат. І Вінниця залишається лідером серед багатьох українських міст! Сьогодні ми відкриваємо цей стадіон як символ відновлення України, ми віддаємо належне нашим прекрасним дітям. Таких стадіонів буде в Україні все більше і більше!», – сказав Гройсман

Міський голова Сергій Моргунов, який продовжує у місті підтримувати розвиток спортивної інфраструктури та будівництво нових спортивних майданчиків і сучасних футбольних полів, сказав: «Наше місто динамічно розвивається. З’являються нові дитячі садочки, ми будуємо школу в мікрорайоні Поділля, побудували нові великі стадіони – біля 18-ї, 10-ї та інших шкіл. І сьогодні ми на відкритті такого сучасного, збудованого за європейськими стандартами футбольного поля. Я хочу подякувати не тільки всім вінничанам і нашій команді, а в першу чергу - Уряду України та Володимиру Гройсману за те, що місцеве самоврядування отримало більше можливостей з фінансової та організаційної точки зору. І ми, маючи ці можливості, спільно можемо досягати такого гарного результату. Я маю надію, що і далі ми будемо розвивати і місцеве самоврядування, і соціальну інфраструктуру, і в цілому наше прекрасне місто! Будемо робити все, щоб Вінниця далі залишалась найкомфортнішим містом країни».

Будівництво футбольного поля розпочалось у березні 2018-го. Першим етапом стало перенесення усіх інженерних мереж з території майбутнього об’єкту (електрокабелів, зв’язку, тепло-, водопостачання та водовідведення) та влаштування дренажу під футбольне поле. Паралельно виконувались роботи по влаштуванню огородження самого поля і заміні аварійного огородження території Палацу дітей та юнацтва.

Інфраструктура нового об’єкту окрім самого поля зі штучним покриттям складається з трибун на 439 місць, роздягалень для команд з санвузлами та душовими, санвузлів для відвідувачів, освітлення території (це і світлодіодні світильники, і прожектори, направлені безпосередньо на поле), інформаційного табло тощо. Облаштовано автомобільну стоянку на 49 місць. Об’єкт адаптований для потреб маломобільних груп населення.

А вздовж території Палацу дітей та юнацтва зроблені нові тротуари із велодоріжкою. Біля самого закладу встановили велопарковку на 9 стійок.

Довідка УНІАН. Загалом у 2017-2018 навчальному році Палац дітей та юнацтва відвідували 4 714 дітей, які займались у 257 групах. Навчально-виховний процес у закладі забезпечує 84 педагоги.

У Палаці дітей та юнацтва функціонує 6 відділів, в тому числі – відділ спортивної та фізкультурно-масової роботи (відділення плавання, відділення футболу, відділення стрільби кульової та відділення рукопашного бою). У цьому відділі торік працювали 78 груп, в яких займались 1750 дітей.