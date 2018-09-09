У російській колонії вмовляють Сенцова припинити голодування – адвокат

За словами адвоката, стан Сенцова стабільний, хоча співробітники колонії стурбовані його здоров’ям.

У російській колонії намагаються вмовити українського режисера, політв’язня Кремля Олега Сенцова припинити голодування.

Про це в коментарі Громадському повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, який відвідав Олега 7 вересня.

За словами адвоката, стан Сенцова стабільний, хоча співробітники колонії стурбовані його здоров’ям.

"Більше за все через здоров’я Сенцова стурбована колонія, адже там вважають, що він підходить до тієї ситуації, коли вже будуть незворотні зміни. Його намагаються переломити, аби він припинив голодування. Ставлять на те, що нібито політичні доводи вже вичерпані, і нікому вже не цікаво, що він голодує, тому це ніби безглуздо", — сказав адвокат.

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Дінзе наголосив, що це не можна назвати тиском, однак це схоже на монотонні вмовляння, які відбуваються щодня.

Утім, Сенцов не збирається припиняти голодування. Йому, як і раніше, ставлять крапельниці, також він вживає поживну суміш.

Адвокат додав, що Олег виглядає так само, як і на останніх фото в колонії, які раніше Росія надіслала Україні.

"Звісно, він сподівається, що буде ухвалено відповідне політичне рішення (щодо його звільнення – ред.), однак надії все менше…", — сказав Дінзе.

Як повідомлялося, український режисер Олег Сенцов, затриманий ще в травні 2014 року, 14 травня 2018 року оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців.

У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці теракту.

Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" за полярним колом в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

У червні цього року уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій кілька разів відмовили у зустрічі з Сенцовим.

15 серпня комісія з питань помилування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ відхилила два клопотання про помилування Сенцова.

У Кремлі продовжують наполягати, що Сенцов повинен просити про помилування сам.

7 вересня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що український політв'язень Олег Сенцов знову відмовився від госпіталізації до лікарні на півострові Ямал.