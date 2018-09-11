У Львові на вихідних відбудеться концерт до ювілею Кузьми "Скрябіна"

15 вересня на "Арені Львів" співатимуть відомі і маловідомі пісні гурту "Скрябін".

У суботу, 15 вересня 2018 року, на стадіоні "Арена Львів" відбудеться великий концерт до 50-річчя Андрія "Кузьми" Кузьменка.

Понад два десятки зіркових друзів-музикантів Кузьми з’їдуться того дня до Львова і разом із багатотисячною публікою заспівають пісні гурту "Скрябін", передає "Яворів Інфо".

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"Цього літа, 17 серпня, Андрієві Кузьменку виповнилося б 50. Друзі Кузьми вирішили зробити йому подарунок – великий стадіонний концерт "Кузьма-50"! Відтак 15 вересня на "Арені Львів" відомі і маловідомі пісні гурту «Скрябін» співатимуть: Джамала, Тарас Чубай (гурт «Плач Єремії»), вокальна формація «Піккардійська Терція», Олександр Пономарьов, Дмитро Шуров (Pianoбой), Сергій Танчинець (гурт «Без Обмежень»), Женя Галич (гурт O.Torvald), Арсен Мірзоян, Павло Табаков, Тоня Матвієнко, Євген Толочний, Мирослав Кувалдін (гурт «The ВЙО»), TAYANNA, Сергій Кузін та Соня Сотник, Віктор Винник (гурт «Мері»), MamaRika, Ivan NAVI, LAUD, Ольга Горбачова, Марічка Яремчук, гурти Green Grey, Yurcash, «Однин в Каноє», «Лесик Сам» та інші», – йдеться у повідомленні.

Усіх секретів і сюрпризів концертної програми організатори не розкривають, але відомо, що готується кілька несподіваних зіркових дуетів.