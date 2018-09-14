"Танці з зірками" 2018: чого очікувати в четвертому випуску

Для майбутнього ефіру в 21:00 на «1+1» Іраклі Макацарія і Яна Заєць готують танець в образах героїв з фільму «Брудні танці». Леся Нікітюк стане героїнею фільму «За двома зайцями» Пронею Прокопівною.

16 вересня відбудеться четвертий прямий ефір шоу «Танці з зірками», темою якого стануть кінофільми.

11 пар готові перевтілитися у відомих героїв фільмів. Зустрічати учасників після виступів на балконі буде зіркова сімейна пара - Сергій і Сніжана Бабині.

Для майбутнього ефіру в 21:00 на «1+1» Іраклі Макацарія і Яна Заєць готують танець в образах героїв з фільму «Брудні танці». Леся Нікітюк стане героїнею фільму «За двома зайцями» Пронею Прокопівною, пише "Лайм".

Пара Аніти Луценко та Олександра Прохорова виступить в образах героїв з фільму «5 елемент». Руслан Сенічкін буде схожий на знамениту панду Кунг-фу – улюбленого мультиплікаційного героя сина Катерини Кухар, з яким під час минулого ефіру суддя порівняла телеведучого.

Денис Берінчик та Катерина Білявська приміряють ролі Шрека і Фіони. Michelle Andrade зі своїм партнером Женею Котом продемонструють сцену з фільму «Бурлеск».

Нагадаємо, в минулому ефірі паркет покинув Павло Зібров зі своєю партнеркою Марією Шмельової. У «зоні ризику» можуть виявитися пари, у яких буде мінімальна сума балів від суддів і глядачів. Якщо у двох останніх пар в турнірній таблиці буде однаково низька сума балів по закінченню голосувань глядачів, тоді їхню долю вирішуватимуть судді.

Нагадаємо, телеведуча Оксана Марченко, яка бере участь у проекті «Танці з зірками», зізналася, що допустила помилку під час третього прямого ефіру.