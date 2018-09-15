День фармацевта 2018: привітання зі святом

Професійне свято – День фармацевтичного працівника України – відзначають щорічно в третю суботу вересня.

Сьогодні, 15 вересня, в Україні відзначають День фармацевта - професійне свято для фармацевтичного сектора країни.

Дата святкування Дня фармацевта встановлена в 1999 році.

Сьогодні своє професійне свято відзначають провізори, аптекарі, фармацевти. За офіційними даними, в Україні функціонує близько 10 тисяч аптек, більше 5 тисяч аптечних пунктів і понад 6 тисяч аптечних кіосків. Тож день фармацевта в Україні відзначають співробітники 5000 фармацевтичних організацій.

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Урочисті заходи на День фармацевта в Україні включають різноманітні презентації та представлення нових більш ефективних і безпечних препаратів для здоров’я, акції та знижки в аптеках і аптечних пунктах, особливо для пільгових категорій, а також безкоштовні діагностичні процедури, наприклад, вимір артеріального тиску і т. п.

Традиційно в цей день, на адресу всіх фармацевтичних організацій та працівників, від усього серця будуть звучати слова вітань і поздоровлень.

Привітання з Днем фармацевта

З Днем фармацевта, бажаю, щоб пацієнти приносили розбірливі рецепти, рідні та друзі ніколи не хворіли, а вам з аптеки потрібні були тільки вітаміни.

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Фармацевти в Україні

Всі ошатні і милі,

Підберуть найкращі лікі

й інші потрібні ніштячки

Ми привітаємо вас, щиро,

Побажаємо вам наснаги,

Щоб робота не заважала

Будувати амурні справи!

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Щиро вітаємо Вас із професійним святом — Днем фармацевтичного працівника!

Ваше професійне свято

Хай вам радість принесе,

Надихне на нову працю,

Подарує вам усе:

І достаток, і удачу,

І натхнення, і любов,

І повагу, і подяку,

Молодість поверне знов!

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Професія провізора важлива,

На жаль без ліків жити неможливо.

У цьому світі, щоб довго жити,

Потрібно щось вколоти, щось попити…

Ліками й добрим словом лікувати

Покликані ми з вами. Так тримати!

Тому здорові будьте і щасливі,

А ваші вчинки мудрі і сміливі.

***

За стільки літ роботи у аптеці

Іще ні разу на своїм віку

Не завагалось дивне Ваше серце,

Що вибрало професію таку.

А навпаки, вистукує гучніше,

Підказує «Ти правильно живеш!»

Бо що в житті є, дійсно, важливіше,

Коли не лиш для себе, а й для інших

Частинку свого серця віддаєш ?!