День фармацевта 2018: привітання зі святом
Сьогодні, 15 вересня, в Україні відзначають День фармацевта - професійне свято для фармацевтичного сектора країни.
Дата святкування Дня фармацевта встановлена в 1999 році.
Сьогодні своє професійне свято відзначають провізори, аптекарі, фармацевти. За офіційними даними, в Україні функціонує близько 10 тисяч аптек, більше 5 тисяч аптечних пунктів і понад 6 тисяч аптечних кіосків. Тож день фармацевта в Україні відзначають співробітники 5000 фармацевтичних організацій.
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Урочисті заходи на День фармацевта в Україні включають різноманітні презентації та представлення нових більш ефективних і безпечних препаратів для здоров’я, акції та знижки в аптеках і аптечних пунктах, особливо для пільгових категорій, а також безкоштовні діагностичні процедури, наприклад, вимір артеріального тиску і т. п.
Традиційно в цей день, на адресу всіх фармацевтичних організацій та працівників, від усього серця будуть звучати слова вітань і поздоровлень.
Привітання з Днем фармацевта
З Днем фармацевта, бажаю, щоб пацієнти приносили розбірливі рецепти, рідні та друзі ніколи не хворіли, а вам з аптеки потрібні були тільки вітаміни.
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Фармацевти в Україні
Всі ошатні і милі,
Підберуть найкращі лікі
й інші потрібні ніштячки
Ми привітаємо вас, щиро,
Побажаємо вам наснаги,
Щоб робота не заважала
Будувати амурні справи!
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Щиро вітаємо Вас із професійним святом — Днем фармацевтичного працівника!
Ваше професійне свято
Хай вам радість принесе,
Надихне на нову працю,
Подарує вам усе:
І достаток, і удачу,
І натхнення, і любов,
І повагу, і подяку,
Молодість поверне знов!
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Професія провізора важлива,
На жаль без ліків жити неможливо.
У цьому світі, щоб довго жити,
Потрібно щось вколоти, щось попити…
Ліками й добрим словом лікувати
Покликані ми з вами. Так тримати!
Тому здорові будьте і щасливі,
А ваші вчинки мудрі і сміливі.
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За стільки літ роботи у аптеці
Іще ні разу на своїм віку
Не завагалось дивне Ваше серце,
Що вибрало професію таку.
А навпаки, вистукує гучніше,
Підказує «Ти правильно живеш!»
Бо що в житті є, дійсно, важливіше,
Коли не лиш для себе, а й для інших
Частинку свого серця віддаєш ?!