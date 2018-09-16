Постановку п'єси Сенцова наполовину профінансують з держбюджету

На "Номери" виділять майже 2 мільйони гривень.

На постановку театральної п'єси Олега Сенцова "Номери" з Українського культурного фонду виділять 1 905 887 гривень.

Про це повідомила під час інтерв'ю Громадському радіо виконавчий директор фонду Юлія Федів.

Вона розповіла, що п’єса «Номери» — один з 15 міжнародних проектів-переможців, які подали заявки на фінансування.

"Зараз вже відбувається підписання договорів з тими заявника, які пройшли переговорну процедуру на початку вересня місяця. І вже сьогодні підписуються договори. Серед них була й п’єса Олега Сенцова "Номери", — сказала Федів.

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Також виконавчий директор зазначила, що фонд фінансує міжнародні проекти на половину, національні — на 80%, а індивідуальні — повністю.

За словами продюсера постановки п’єси «Номери» Анни Паленчук, проект подавався як міжнародний, бо так у вистави буде більше шансів на гастролі за кордоном.

"Ми завжди працюємо з різними іноземними компаніями для того, щоб реалізувати той чи інший проект. Тоді у цієї п’єси буде потенціал поїхати за кордон. Ми так і хочемо, щоб ця п’єса брала участь у різних театральних фестивалях, гастролях", – підкреслила вона.

Паленчук проанонсувала постановку номерів на кінець листопада.

Нагадаємо, раніше продюсер і режисер повідомили, що п'єсу Сенцова, який голодує в російській в'язниці, поставлять в Україні та провели відкритий кастинг на ролі у виставі.