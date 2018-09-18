НАЗК винесло припис Кернесу

Агентство вимагає від Кернеса розібратися із порушеннями в міськраді щодо декларування доходів чиновників.

Національне агентство з питань запобігання корупції винесло припис міському голові Харкова Геннадію Кернесу.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Згідно повідомленням, НАЗК на своєму засіданні прийняло рішення про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону міському голові Харкова Кернесу.

Припис внесено за результатами планової перевірки дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в міській раді Харкова, яка проведена з 1 по 30 серпня відповідно до Порядку проведення перевірок Національним агентством.

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«Національне агентство встановило порушення вимог частини другої статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» в частині нездійснення перевірки посадовими особами виконавчих органів Харківської міської ради факту подання 18 суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в Харківській міській раді, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та відповідно неповідомлення Національного агентства про випадки неподання та несвоєчасного подання таких декларацій», - йдеться в повідомленні.

Згідно з приписом, Національне агентство вимагає провести службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами виконавчих органів Харківської міської ради вимог частини другої статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» та за результатами службового розслідування вжити заходів у встановленому законом порядку.

Зазначається, що припис НАЗК є обов’язковими до виконання.