В Антрациті та Красному лучі бойовики і "козаки" ведуть збройну боротьбу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер Генштабу Збройних сил України Олексій Мазепа сьогодні на брифінгу в Києві.

«На даний час тривають сутички між бойовиками. У населених пунктах Антрацит та Красний луч фіксуються факти збройної боротьби за владу між бойовиками так званого «всевеликого війська донського» та терористами «ЛНР», - сказав він.

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