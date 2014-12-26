В Антрациті та Красному лучі бойовики і "козаки" ведуть збройну боротьбу
10:16, 26 грудня 2014Суспільство
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В Антрациті та Красному лучі на Луганщині місцеві бойовики та «козаки» ведуть збройну боротьбу за владу.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер Генштабу Збройних сил України Олексій Мазепа сьогодні на брифінгу в Києві.
«На даний час тривають сутички між бойовиками. У населених пунктах Антрацит та Красний луч фіксуються факти збройної боротьби за владу між бойовиками так званого «всевеликого війська донського» та терористами «ЛНР», - сказав він.
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