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Тіна Кароль захопила шанувальників новими ніжними фото

15:36, 18 вересня 2018
Суспільство
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Знаменитість позувала для фотографа Антона Кулаковского / УНІАН

"Повітря" і "Ніжність", – так підписала знаменитість нові фото.

Нежность? #тинакароль #tinakarol

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Шанувальники не шкодували компліментів, зазначивши, що вони зачаровані красою Тіни."Хіба це законно бути такою ідеальною", "Чаруете своєю красою і глибиною душі. Ніжність найкрасивіша ", "Як по мені, це ніжність з нотками грайливості", "Цей погляд, я потонула в ньому", - захоплювалися шанувальники.

Воздух? #тинакароль #tinakarol

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Теги: #Тіна Кароль