Тіна Кароль захопила шанувальників новими ніжними фото

На своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль поділилася чорно-білими знімками, на яких позує в мереживній бюстьє з декольте.

"Повітря" і "Ніжність", – так підписала знаменитість нові фото.

Шанувальники не шкодували компліментів, зазначивши, що вони зачаровані красою Тіни."Хіба це законно бути такою ідеальною", "Чаруете своєю красою і глибиною душі. Ніжність найкрасивіша ", "Як по мені, це ніжність з нотками грайливості", "Цей погляд, я потонула в ньому", - захоплювалися шанувальники.