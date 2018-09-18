Тіна Кароль захопила шанувальників новими ніжними фото
15:36, 18 вересня 2018Суспільство
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Фани не шкодували компліментів, зазначивши, що вони зачаровані красою Тіни.
Знаменитість позувала для фотографа Антона Кулаковского / УНІАН
На своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль поділилася чорно-білими знімками, на яких позує в мереживній бюстьє з декольте.
"Повітря" і "Ніжність", – так підписала знаменитість нові фото.
Шанувальники не шкодували компліментів, зазначивши, що вони зачаровані красою Тіни."Хіба це законно бути такою ідеальною", "Чаруете своєю красою і глибиною душі. Ніжність найкрасивіша ", "Як по мені, це ніжність з нотками грайливості", "Цей погляд, я потонула в ньому", - захоплювалися шанувальники.
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