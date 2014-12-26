Після Нового року почнеться реєстрація на ЗНО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук.

Він зазначив, що сервіс для реєстрації буде відкрито на сайті УЦОЯО.

Лікарчук нагадав, що в цьому році запроваджено чотири нововведення. За його словами, “ми повертаємося до практики поєднання ЗНО і державної підсумкової атестації з української мови та літератури”.

Він підкреслив, що “у нас не буде тієї кількості медалістів, які були в минулому році - майже 8% випускників загальноосвітніх шкіл”. При цьому Лікарчук додав, що в атестатах про загальну середню освіту тепер можуть бути бали - 1 і 2.

Лікарчук наголосив, що “ми будемо ініціювати перед міністерством і просити, щоб у 2016 році перелік предметів, по яких проводитиметься ЗНО і ДПА, був розширений і були включені інші предмети”.

Читайте такожУ 2015 році у ЗНО введуть обов'язкові тести з української мови та літературиТакож, за його словами, ще одним нововведенням є запровадження дворівневих тестів з української мови і літератури та математики. Він висловив здивування з приводу того, що майже 70% університетів, які називають себе національними, не вимагають від абітурієнтів “поглиблені тести поглибленого рівня”.

За його словами, тільки в шістьох вишах для абітурієнтів поставлено як прохідний бал не менше 140 балів для вступу у виш. Він прогнозує, що такі нововведення “викличуть великий спротив”. За його словами, сьогодні зберігається практика, “коли університетам потрібно набрати будь-кого, а не набрати кращих”.

Ще одним нововведенням є те, що після складання тесту буде встановлюватися “так званий бал”. Він додав, що тепер буде рішення про те, чи складено, чи не складено ЗНО, а рейтингова шкала за результатами ЗНО буде лише для тих, хто це ЗНО склав.

“Це європейський підхід”, - додав він.

Читайте такожУ Міносвіти розповіли, як зміняться правила вступу до вишів у 2015 роціЛікарчук нагадав, що ще одним нововведенням є те, що під час вступної кампанії не враховуватимуться результати ЗНО, отримані в попередні роки.

За його словами, тут також очікується спротив навіть з боку деяких ректорів, а також народних депутатів України, “які роблять все для того, щоб гальмувати запровадження цього нововведення”.

Однак він підкреслив, що умови прийому уже затверджені і вони пройшли державну реєстрацію та “визнані такими, що не суперечать чинному законодавству і Конституції України”.