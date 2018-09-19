"Євробляхери" заблокували центр Києва: на дорогах утворилися серйозні затори

Через збори власників автомобілів на єврономерах ускладнений проїзд по вулиці Михайла Грушевського, на Європейській площі, а також частково затор тягнеться на Хрещатик у бік Європейської площі.

19 вересня в Києві під будівлею Кабінету Міністрів України почали збиратися власники авто на єврономерах. Сотні машин припаркувалися на проїжджій частині.

У зв'язку з цим на дорогах утворилася тягучка. Про це повідомляє "Інформатор".

Причиною збору активістів стало засідання Кабінету Міністрів, на якому будуть вносити правки в два законопроекти №8487 і №8488, які дозволять розмитнити їх автомобілі і знизити податкове навантаження при ввезенні всіх вживаних іномарок в країну. Власники «євроблях» переживають про подальшу долю прийняття рішення.

Через збори власників автомобілів на єврономерах ускладнений проїзд по вулиці Михайла Грушевського, на Європейській площі, а також частково тягнеться Хрещатик у бік Європейської площі.

Як повідомляв УНІАН, власники "евроблях" подали в суд на Кабмін через посилення прав поліції на митниці. Наголошується, що зараз суд вирішує питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі.