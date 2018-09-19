"Залізна ластівка": The HARDKISS представили "космічний" альбом (видео)

Фронтвумен колективу Юлія Саніна порівнює цю платівку з цілісним коконом, в якому панує своя атмосфера.

Група The HARDKISS випустила свій третій студійний альбом "Залізна ластівка".

Фронтвумен колективу Юлія Саніна порівнює цю платівку з цілісним коконом, в якому панує своя атмосфера.

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Лірика стала більш інтимної, звучання треків більш електронним, а велика частина матеріалу - україномовні композиції.

"Залізна ластівка" - дуже правильний з точки зору створення та концепції альбом. Він цілісний, ми створили його на одному диханні, хоча робота над платівкою тривала близько двох років. Він дуже масштабний. Крім пісень в альбомі ви почуєте вірші. І це дуже приємно особисто для мене. Вірші я пишу з семи років. У дитинстві це було неймовірною мрією - випустити свою збірку віршів. Мрії збуваються. Саме такий космічний альбом The HARDKISS прагнули створити і випустити восени 2018-го", - коментує Саніна.