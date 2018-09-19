Каменських показала, як виглядає без макіяжу
11:56, 19 вересня 2018Суспільство
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Дівчина сфотографувалася у світлій коричневій куртці і футболці з незвичайним принтом. Волосся вона зібрала у недбалий пучок.
Всього за 20 хвилин знімок набрав більше 10 тисяч лайків / Instagram Настя Каменських
Українська співачка Настя Каменських часто радує шанувальників відвертими фото, але на цей раз співачка опублікувала ніжний знімок, на якому позує без макіяжу.
Фото з'явилося в Instagram Каменських.
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Дівчина сфотографувалася у світлій коричневій куртці і футболці з незвичайним принтом. Волосся вона зібрала в недбалий пучок.
Всього за 20 хвилин знімок набрав більше 10 тисяч лайків, а в коментарях шанувальники відзначили, що артистка відмінно виглядає.
Як повідомляв УНІАН, Надя Дорофєєва оголила ноги в зухвалій спідниці і викликала палкі суперечки в Instagram.
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