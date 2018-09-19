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"Ти з'їла мої горішки": як готуються учасниці конкурсу "Міс Україна" (відео)

12:39, 19 вересня 2018
Суспільство
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Під Києвом учасниці конкурсу краси "Міс Україна" готуються до фіналу, який відбудеться вже післязавтра.

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Більше про красивих осіб, ідеальні фігури і іноді непрості долі красунь. Про підготовку учасниць розповіли журналісти ТСН.

"Салат з моцарелою і помідорами. Практично не їмо хліба", - розповідають учасниці.

Дефіле в купальниках відбудуться прямо під час виступу зірок. Цього року на конкурсі выстуят Настя Каменських і Монатік.

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Теги: #конкурс міс україна