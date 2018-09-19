"Ти з'їла мої горішки": як готуються учасниці конкурсу "Міс Україна" (відео)
12:39, 19 вересня 2018Суспільство
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Під Києвом учасниці конкурсу краси "Міс Україна" готуються до фіналу, який відбудеться вже післязавтра.
Учасниць конкурсу краси "Міс Україна" готують до фіналу виснажливими тренуваннями
24 красуні - під одним дахом. Пробудження в шість, зарядка, репетиції, майстер-класи та обмежене меню.
Під Києвом учасниці конкурсу краси "Міс Україна" готуються до фіналу, який відбудеться вже післязавтра.
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Більше про красивих осіб, ідеальні фігури і іноді непрості долі красунь. Про підготовку учасниць розповіли журналісти ТСН.
"Салат з моцарелою і помідорами. Практично не їмо хліба", - розповідають учасниці.
Дефіле в купальниках відбудуться прямо під час виступу зірок. Цього року на конкурсі выстуят Настя Каменських і Монатік.
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