Закони про реформу системи охорони здоров'я будуть внесені в Раду в лютому

Про це він повідомив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Він підкреслив, що для початку реформ в системі охорони здоров'я необхідно ухвалити пакет законодавчих актів, у тому числі щодо тендерів та закупівель ліків.

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«Реєстр нових законів буде внесений у Верховну Раду до кінця січня - початку лютого. Це дасть можливість починати зміни у фінансуванні охорони здоров'я, змінювати статус лікарень, які знаходяться в держвласності. У лікарень з'являться свобода і автономія. Вони зможуть самі працювати по зарплатах медперсоналу», - сказав міністр.

Він підкреслив, що нові закони підготують систему охорони здоров'я до переходу на страхову форму роботи.

«Я буду радий, що до вересня або жовтня ми почнемо розмовляти про перші схеми медичного страхування. Для цього необхідні зміни. Упевнений, що поки мережа лікарень в Україні не готова до страхової медицини, а страхові компанії не готові вкладати гроші в існуючу систему охорони здоров'я», - зазначив Олександр Квіташвілі.