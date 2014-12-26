ЗМІ: Вибух на березі моря під Маріуполем 23 грудня міг бути диверсією (фото)

На Білосарайській косі 23 грудня стався вибух на березі, повідомляє 0629.

«Вибух був такої сили, що її осколки потрапили на камені, які місцеві жителі спорудили перед своїми будинками як захист від льоду. Також в одному з будинків, розташованих у прибережній зоні, осколки снаряда пошкодили обшивку, і дивом обійшлося без інших руйнувань», - повідомив 0629 заступник начальника ГПСО №25 Першотравневого району Віктор Чайковський.

На місці події крім рятувальників працювали співробітники міліції та військові. В даний час проводиться розслідування цього інциденту.

«Зі свого боку ми провели бесіди з місцевим населенням про утримання виходу в море, рибінспекцією попереджені і рибалки», - зазначили в ДПСО.

Читайте такожУ штабі АТО пояснили канонаду під Маріуполем навчаннямиТут також зазначили, що від вибуху ніхто не постраждав.

Як повідомили в аварійно-водолазної служби міськради, 23 грудня справді стався вибух в сел. Білосарайська коса. Сьогодні 26 грудня аварійно-водолазна служба та інженерно-саперний підрозділ ЗСУ відпрацювали квадрат в районі вибуху.

Встановлено, що немає ніяких металічних осколків, але вибух був такої сили, що каменями був пошкоджений фасад прилеглої будівлі. Сапери сказали, що це не міна. Швидше всього було закладено вибухову речовину, аналогічну тротилу, який застосовується в шахтах і кар'єрах.

"Місцеві жителі сказали, що це підрив з метою дестабілізації обстановки і нагнітання страху серед цивільного населення",- сказали в аварійно-водолазній службі.

Сапери взяли зразки граніту з залишками вибухової речовини на експертизу.