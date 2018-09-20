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На роботу на велисипеді: у Львові пройшов незвичний флешмоб (відео)

13:21, 20 вересня 2018
Суспільство
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Львів'яни влаштували велосипедний флешмоб / фото УНІАН

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 Для більшої популяризацію такого способу пересування на площі Ринок влаштували "велосніданок" і запросили усіх охочих приєднатися, йдеться у сюжеті ТСН.

Сотні львів'ян таку акцію підтримали. Деякі учасники флешмобу розповіли, що пересуваються велосипедом не тільки в "особливі" дні, а й у повсякденному житті та навіть взимку.

З велосипедами на площі Ринок зібралися абсолютно різні люди: студенти, офісні прцівники, чиновники та депутати.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня у Парижі влаштували вихідний без машин.

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Теги: #Львів#велосипед#флешмоб