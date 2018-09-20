На роботу на велисипеді: у Львові пройшов незвичний флешмоб (відео)
13:21, 20 вересня 2018Суспільство
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У велосипедній акції прийняли участь студенти, офісні працівники, а також чиновники та депутати.
Львів'яни влаштували велосипедний флешмоб / фото УНІАН
Активісти у рамках європейського тижня мобільності закликали мешканців Львова добиратися на роботу велосипедом.
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Для більшої популяризацію такого способу пересування на площі Ринок влаштували "велосніданок" і запросили усіх охочих приєднатися, йдеться у сюжеті ТСН.
Сотні львів'ян таку акцію підтримали. Деякі учасники флешмобу розповіли, що пересуваються велосипедом не тільки в "особливі" дні, а й у повсякденному житті та навіть взимку.
З велосипедами на площі Ринок зібралися абсолютно різні люди: студенти, офісні прцівники, чиновники та депутати.
Активісти закликали львів'ян добиратись до роботи на велосипедах
Як повідомляв УНІАН, 17 вересня у Парижі влаштували вихідний без машин.
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