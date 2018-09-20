В НАБУ загубили iPhone, вилучений у «газовій справі» Онищенка

В ході слідчих дій співробітники бюро вилучили «iPhone 6S» білого кольору, однак згодом стало відомо, що цей смартфон до детективів не надходив.

Управління внутрішнього контролю НАБУ розслідує службову недбалість працівників Бюро у зв`язку з втратою смартфона, вилученого в рамках розслідування кримінальної справи.

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Про це повідомляє «Судовий репортер», посилаючись на ухвалу Солом’янського суду від 12 вересня.

Зазначається, що провадження № 52018000000000785 зареєстроване 14 серпня 2018 року за ч.1 ст.367 КК – службова недбалість.

Так, 16 лютого 2017 року в рамках розслідування так званої «газової справи» (№ 52015000000000002) НАБУ провело обшук у квартирі за місцем проживання особи.

У квартирі було вилучено «iPhone 6S» білого кольору, який упаковали до сейф-пакету та, згідно з показаннями одного з детективів, залишили в службовому кабінеті НАБУ, де працювали основні слідчі групи.

Тим не менш, у службовій записці в.о. керівника Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного бюро Нестерцова А.Є. від 26.07.2018 йдеться, що цей смартфон до детективів не надходив і серед оглянутих за участю спеціаліста речей не значиться.

Управління внутрішнього контролю НАБУ з’ясовує місцезнаходження телефона і можливе його використання іншими особами.

Зазначається, що єдиною ідентифікуючою ознакою вилученого мобільного телефону, на яку вказав детектив Брушко С.М. під час складення протоколу обшуку від 16.02.2017р., є SIM-картка оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар».

НАБУ отримало тимчасовий доступ до інформації «Київстар» стосовно ІМЕІ терміналу, яким користувався власник вищезазначеного номеру з 01.01.2017р. по 16.02.2017.

Після цього детективи отримали доступ до інформації про подальші послуги отримані абонентом за період з 16.02.2017р. по 05.09.2018р.

У липні повідомлялось, що детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування стосовно позафракційного народного депутата України Олександра Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

За версією слідства, Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу.

Загалом до участі у "газовій схемі" встановили причетність 29 осіб. 7 осіб, у тому числі народний депутат Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон. Наразі він перебуває в національному розшуку. Оголошувати Онищенка в міжнародний розшук Інтерпол відмовився.