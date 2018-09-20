У Києві капітально відремонтують проспект Бандери, роботи триватимуть 15 місяців

Цього року будуть виконані лише проектні роботи, на які передбачено близько 6 млн грн. Загальна кошторисна вартість робіт становить 629 млн грн.

У Києві планують капітально відремонтувати проспект Степана Бандери, роботи триватимуть 15 місяців. Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, про це поінформував профільний заступник голови КМДА Дмитро Давтян. Читайте такожКМДА: Капітальний ремонт шляхопроводу на вулиці Кирилівській завершено За його словами, розпорядженням КМДА затверджено робочий проект капітального ремонту проспекту Степана Бандери від транспортної розв’язки Північний міст до вулиці Олени Теліги. Зокрема, заплановано покращити асфальтобетонне покриття, облаштувати тротуари та поліпшити освітлення. Капітальний ремонт цієї магістральної вулиці безперервного руху із розрахунковою швидкістю 100 км/год розрахований на 15 місяців. Замовником розробки проектно-кошторисної документації і будівництва вказаного об’єкту визначено комунальну корпорацію «Київавтодор». Цього року будуть виконані лише проектні роботи, зазначив Давтян, на які передбачено близько 6 млн грн. Загальна кошторисна вартість робіт становить 629 млн грн. Як повідомляв УНІАН, капремонт столичного мосту Метро розпочнеться в 2019 році.

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