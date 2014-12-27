16-поверхівку в Севастополі знесли з третьої спроби (відео)

У Севастополі таки вдалося підірвати недобудовану 16-поверхівку на вулиці Капітанській з третьої спроби.

Про це повідомляє місцевий сайт ForPost. Як уточнюється, було використано 400 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. Під час "операції" ніхто не постраждав. Читайте такожУ Севастополі відключатимуть світло на вісім годин на деньНагадаємо, 16-поверховий будинок, на думку окупаційної влади, незаконно побудований на мисі Кришталевий, у п'ятницю встояв після двох спроб знесення.

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