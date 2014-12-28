Бойовики на Донбасі створюють власні реєстри прав власності на нерухомість

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції в Києві заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

«За оперативною інформацією, в середовищі терористичної організації «ДНР» планується створення так званого бюро технічної інвентаризації «ДНР» для створення реєстрів прав власності на нерухомість, яке буде підконтрольне так званому «міністерству будівництва і ЖКГ» «Донецької народної республіки», - сказав Польовий.

Читайте такожБойовики "ДНР" заявляють про "націоналізацію" українських підприємств«Таким чином, фактично бойовики хочуть узаконити злочинне заволодіння чужою власністю, зокрема нерухомістю», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, станом на 27 грудня, з Криму та зони АТО до інших регіонів переселено вже більше 614 тисяч осіб.