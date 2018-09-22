У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі військовим (фоторепортаж, відео)

Попрощатися із загиблим військовим прийшли побратими, близькі, кияни.

Сержант Володимир Матвієнко та молодший сержант Володимир Ткачов загинули 18 вересня цього року в районі Світлодарської дуги в бою під час мінометного обстрілу.

Читайте такожУ Києві 22 вересня оголошено Днем жалоби за загиблим на Донбасі киянином

Життя хлопців забрала ворожа міна калібром 120 мм, яка потрапила прямо у бліндаж. З початком обстрілу військовослужбовці вели спостереження за полем бою. За мужність та рішучі дії сержант Володимир Матвієнко та молодший сержант Володимир Ткачов представлені до державних нагород посмертно.

Священик провів панахиду за загиблими бійцем. Під час прощання жінки не могли втримати сліз. Попрощатися із загиблим військовим прийшли побратими, близькі, кияни.

В останній шлях бійця проводжали на колінах і скандували «Слава Україні!», «Героям Слава!». У Києві 22 вересня оголошено днем жалоби для вшанування загиблого. На знак скорботи у день жалоби на всій території міста приспустили Державний прапор

Володимиру Матвієнку було 35 років.