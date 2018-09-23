У Києві стартував фестиваль популярної культури Comic Con (відео)

Захід проходить 22 і 23 вересня.

У Києві на арт-заводі "Платформа" відкрився міжнародний конвент Comic Con Ukraine, популярний серед фанатів косплей-культури, аніме, фентезі, манги та інших представників двк-мистецтва.

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Цієї осені подія буде дотримуватися класичного американського зразка "Comic Con", який вперше пройшов у США майже 50 років тому і пустив своє коріння по всьому світу.

Гості заходу зможуть не тільки перевтілитися в улюблених героїв, запастися свіжими виданнями коміксів, взяти участь в геймерських турнірах, але і познайомитися з муві - і косплей-іконами і виграти 100 000 грн на грандіозному Косплей-шоу. Захід проходить 22 і 23 вересня.