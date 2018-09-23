Київ, Харків і Львів потрапили до рейтингу найбільш кримінальних міст світу

Москва також увійшла до рейтингу найнебезпечніших міст світу.

Київ, Харків і Львів увійшли в список найбільш кримінальних міст світу, складений сервісом Numbeo за 2018.

В рейтингу злочинності за 2018 рік Київ посідає 130 місце з індексом 47,9 (індекс безпеки 52,1), Харків на 139 місці з індексом 46,77 (індекс безпеки 53,23), Львів - 207 місце з індексом 39,92 (індекс безпеки (60,08).

Згідно з рейтингом, найнебезпечнішим містом світу є Сан-Педро-Сула (Гондурас).

Столиця Росії також увійшла в список 200 найнебезпечніших міст світу - Москва зайняла 144 місце з 327.

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У ТОП-10 також увійшли столиця Венесуели Каракас, столиця Папуа Нової Гвінеї Порт-Морсбі, бразильські міста Форталеза, Сальвадор і Ресіфі, південноафриканські Дурбан, Йоганнесбург і Преторія, і місто Порт-оф-Спейн в Тринідад і Тобаго.

Індекс злочинності обчислювався на основі опитувань відвідувачів. Всього в рейтингу 327 міст.

Найбільш безпечним містом зі списку визнано Абу-Дабі (ОАЕ). Найнижчі позиції також займають столиця Катару Доха, японські міста Осака і Токіо, канадський Квебек, столиця Сінгапуру, швейцарський Базель, німецький Мюнхен, російський Нижній Новгород і Дубаї (ОАЕ).