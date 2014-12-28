Комітет Ради зберіг норму про звільнення від податків українських видавців

Зокрема, комітету було запропоновано зберегти чинну редакцію ст. 197 (п. 197.1.25) Податкового кодексу, згідно з яким до операцій, які звільнені від оподаткування, відносяться: постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України».

Раніше урядовим законопроектом «Про внесення змін в Податковий кодекс і деякі закони (щодо податкової реформи)» (№ 1578) було запропоновано вилучити цю норму з Податкового кодексу.

На думку депутата Вікторії Сюмар, цю норму необхідно було зберегти, оскільки це загрожувало банкрутством тим видавництвам, які працюють за передплатою.