У Харкові СБУ викрила контрабанду товарів військового призначення у РФ

Українець хотів налагодити постачання військових приладів в РФ через харківський пропускний пункт «Гоптівка».

Харківський суд дозволив слідчому СБУ оглянути документи і речі митниці, які відносяться до контрабандної доставки в РФ військових приладів.

Про це стало відомо з рішення Київського суду від 11 вересня, пише 057.ua.

Слідчий через суд попросив доступ до документів про порушення митних правил. Так, 5 липня цього року на митному посту «Щербаківка» прикордонники вилучили пілотажний прилад ППКРСВС, який відправили в Україну на автобусі «Москва-Костянтинівка». Свій запит слідчий обґрунтував тим, що ці матеріали потрібні для досудового розслідування за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) і ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) КК України.

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За даними досудового розслідування, харків'янин незаконно хотів відправити по «Укрпошті» 55 діодів 2Д102А у Бєлгород (РФ), на фірму ТОВ «НВП «Промелетрон». Співробітники СБУ вилучили діоди. Натомість чоловік повинен був отримати з РФ авіаприлад ППКРСВС.

За даним фактом співробітники пропускного пункту «Гоптівка» склали протокол про порушення митних правил. Досудове розслідування триває.