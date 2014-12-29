Військові перекрили в'їзди до Маріуполя, жителі приміських сіл добиралися на роботу пішки - ЗМІ

Про це повідомляє сайт 0629.

«На блокпосту, розташованому на виїзді з Виноградного, не пропускали автомобілі, військові дозволили людям пішки перетинати блокпост. Ті, хто спізнювався, викликали до блокпосту таксі, інші добиралися до зупинок громадського транспорту у Орджонікідзевському районі пішки», - каже сільський голова Виноградного Євген Яцко.

У сільраді відзначили, що рейсовий автобус №67, що курсує за маршрутом Маріуполь - Сопіно, тепер ходить тільки до села Приморське (Коска).

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Як зазначив Євген Яцко, вдалося домовитися з військовими на блокпосту, щоб сьогодні вони пропустили з села Піонерське автобус з дітьми, для яких буде проведено новорічне свято у виноградівській сільській школі.

За словами сільського голови, щодня з сіл Виноградне, Широкіно, Лебедине, Сопіно, Піонерське, Бердянське, Комінтернове в Маріуполь і назад їздять більше 200 осіб.