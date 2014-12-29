В результаті вибуху у Старобільську поранено дві людини

11:36, 29 грудня 2014
Суспільство
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У Старобільську невідомі особи влаштували вибух біля міського парку.

Вибуховий пристрыйnikoterep.ru

Про це розповів голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, передає Еспресо.TV.

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За його даними, на вулиці Урицького в сміттєвому контейнері спрацював вибуховий пристрій, в той час, коли поруч знаходилися 53-річний військовослужбовець та місцевий мешканець. Обидва чоловіки в результаті вибуху поранені й доставлені в лікарню. На місці працюють правоохоронці. 

Сьогодні стало відомо, що 28 грудня близько 16.30 в центрі Старобільська приблизно в 100 м від входу в міський парк пролунав вибух.

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