В результаті вибуху у Старобільську поранено дві людини
11:36, 29 грудня 2014Суспільство
0 0
У Старобільську невідомі особи влаштували вибух біля міського парку.
Вибуховий пристрій спрацював в сміттєвому контейнері / nikoterep.ru
Про це розповів голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, передає Еспресо.TV.
Читайте такожВночі на Луганщині знову виникли перестрілки, бойовики обстріляли район ТЕС у Щасті
За його даними, на вулиці Урицького в сміттєвому контейнері спрацював вибуховий пристрій, в той час, коли поруч знаходилися 53-річний військовослужбовець та місцевий мешканець. Обидва чоловіки в результаті вибуху поранені й доставлені в лікарню. На місці працюють правоохоронці.
Сьогодні стало відомо, що 28 грудня близько 16.30 в центрі Старобільська приблизно в 100 м від входу в міський парк пролунав вибух.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter