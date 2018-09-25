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В Одесі вперше в Україні пройшли змагання з серфінгу (відео)

20:44, 25 вересня 2018
Суспільство
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У чорноморської хвилі непередбачуваний характер, кажуть спортсмени \ wwportal.com

Про розваги у шторм – в сюжеті ТСН. "Хвилі - це завжи везіння, ми за ними женемося, дивимося прогнози", - каже один з учасників змагань. Спортсмени кажуть що головне пробитися туди, де хвиля встає вперше.

У чорноморської хвилі непередбачуваний характер, кажуть спортсмени, але задоволення приносить велике.

Глядачі в Аркадії захоплюються серфінгістами.

На перші змагання з'їхалися менше сотні учасників, але мають надію, на продовження.

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Теги: #Одеса#змагання#серфінг