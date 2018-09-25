В Одесі вперше в Україні пройшли змагання з серфінгу (відео)

На одеському узбережжі відбулися перші змагання з серфінгу. На них приїхало близько сотні спортсменів.

Штормові хвилі, небезпечні для відпочивальників, для серфінгістів були ідеальними.

Про розваги у шторм – в сюжеті ТСН. "Хвилі - це завжи везіння, ми за ними женемося, дивимося прогнози", - каже один з учасників змагань. Спортсмени кажуть що головне пробитися туди, де хвиля встає вперше.

У чорноморської хвилі непередбачуваний характер, кажуть спортсмени, але задоволення приносить велике.

Глядачі в Аркадії захоплюються серфінгістами.

На перші змагання з'їхалися менше сотні учасників, але мають надію, на продовження.