Жителям окупованого Севастополя пообіцяли не відключати воду на свята
17:21, 29 грудня 2014Суспільство
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"Губернатор" Севастополя Сергій Міняйло доручив «Севміськводоканалу» забезпечити безперебійну подачу води городянам з вечора 30 грудня по 11 січня.
«Губернатор» розпорядився зняти обмеження по подачі води / ipnews.in.ua
Про це повідомила прес-служба «уряду» Севастополя, повідомляють "Крим. Реалії".
«Губернатор» розпорядився зняти обмеження по подачі води городянам у зв'язку з поповненням обсягів Чорноріченського водосховища, яке живить місто.
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За даними начальника Управління забезпечення заходів цивільного захисту Севастополя Мирослава Сагайдака, зараз ці обсяги складають близько мільйона кубометрів, запаси питної води на сьогоднішній день - понад 11,5 мільйонів кубічних метрів.
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