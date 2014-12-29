Жителям окупованого Севастополя пообіцяли не відключати воду на свята

Про це повідомила прес-служба «уряду» Севастополя, повідомляють "Крим. Реалії".

«Губернатор» розпорядився зняти обмеження по подачі води городянам у зв'язку з поповненням обсягів Чорноріченського водосховища, яке живить місто.

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За даними начальника Управління забезпечення заходів цивільного захисту Севастополя Мирослава Сагайдака, зараз ці обсяги складають близько мільйона кубометрів, запаси питної води на сьогоднішній день - понад 11,5 мільйонів кубічних метрів.