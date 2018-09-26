У Кабміні презентували бренд-бук "Ukraine Now"

Кошти на створення бренд-бука надав Європейський банк реконструкції та розвитку.

Міністерство інформаційної політики України презентувало бренд-бук "Ukraine Now".

Бренд-бук представив державний секретар відомства Артем Біденко під час засідання уряду.

“Міністерство інформаційної політики розробило технічні стандарти щодо використання бренду "Ukraine Now". Бренд-бук містить ключові елементи комунікативної стратегії "Ukraine Now", - зазначив Біденко.

Він наголосив на відкритості бренду і додав, що для його використання не потрібно питати дозволу в держави.

"Достатньо просто завантажити його елементи і вільно використовувати бренд в якості наклейок на телефони, автомобілі. Виробники можуть додати його до упаковки своїх товарів", - додав чиновник.

За його словами, кошти на створення бренд-бука надав Європейський банк реконструкції та розвитку..

Кабмін затвердив рекомендаційний бренд-бук "Ukraine Now" і доручить органам державного та місцевого самоврядування використовувати бренд відповідно до стандартів.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів схвалив розроблений спільно з експертами бренд "Ukraine Now", який став основою презентації України в світі.