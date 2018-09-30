Сьогодні День янгола відзначають Надії: листівки та поздоровлення

Вважається, що дівчата на ім'я Надія – незалежні, енергійні та емоційні.

В Україні православні сьогодні відзначають День святих Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Жінки і дівчата на ім'я Надія сьогодні відзначають іменини.

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Надія – ім'я старослов'янського походження, яке виникло як буквальний переклад з грецької «Елпіс». Це ім'я уособлює одну з головних чеснот Християнства.

Вважається, що дівчата на ім'я Надія – незалежні, енергійні і емоційні, люблять ризик і нові відчуття.

30 вересня жінок на ім'я Надія вітають з Днем янгола. У мережі є безліч відповідних листівок і поздоровлень.

Як повідомлялося в матеріалі УНІАН, ще на зорі Християнства виникла традиція давати дитині ім'я одного з святих. Вважається, що святий, на честь якого нарікають дитину, стає його другом і захисником. День, в який церковно відзначають пам'ять святого, ім'я якого носить християнин, називається іменинами, або Днем Ангела.