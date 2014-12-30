Казаки звинувачують лідера "ЛНР" у продажу вугілля та гуманітарної допомоги

На думку Дрьомова, Плотницький продавав вугілля і гуманітарку для власного збагачення, пише iPress.ua.

"Ваші ставленики - пане Плотницький, крадуть кожен день залізничні ешелони з вугіллям. Особисто я сьогодні нарахував 164 (вагони - ред). На все є документи, що підтверджують це", - каже Дрьомов із позивним "Батя".

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"До якого часу всякі Плотницькі, жиди незрозумілі, будуть нас обкрадати? - обурюється терорист. - Плотницький - це ставленик Наталії Королевської. Зараз в ОДА входять люди пана Єфремова. Хіба за це ми помирали?".

"Батя" також звинуватив Плотницького у продажі гуманітарних конвоїв:

"Із 10 так званих гумконвоїв до народу дійшов один. Все решта було розпродано. Хто за це спитає Плотницького? Я розумію, що багато заперечать: ви його обрали. Я розкажу, як відбувалися ці вибори. Плотницький заявив, що казаки - це "безпредєльщики". Шановний Ігоре Венедиктовичу, ви злодій! Злодій народної довіри. Ви ввели соціальні картки: не прийдете на вибори, не отримаєте пенсії. Такого шантажу не було ніде в світі", - каже Дрьомов.