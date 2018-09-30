День янгола Любові: побажання та поздоровлення зі святом

Дівчата з таким ім'ям, як вважається, відрізняються життєрадісністю, добротою та жіночністю.

В Україні православні християни сьогодні відзначають день святих мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Жінки на ім'я Любов сьогодні відзначають День янгола, або іменини.

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Ім'я Любов з'явилося у слов'ян в результаті перекладу грецького імені Агапе. Дівчата з таким ім'ям, як вважається, відрізняються життєрадісністю, добротою та жіночністю.

30 вересня дівчат і жінок на ім'я Любов вітають з іменинами. З цим днем пов'язані безліч прикмет і традицій.

Як повідомлялося в матеріалі УНІАН, ще на зорі Християнства виникла традиція давати дитині ім'я одного з святих. Вважається, що святий, на честь якого нарікають дитину, стає її другом і захисником. День, в який церковно відзначають пам'ять святого, ім'я якого носить християнин, називається іменинами, або Днем Ангела.