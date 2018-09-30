Сьогодні відзначають іменини Софії: поздоровлення зі святом

Дівчата на ім'я Софія, як вважається, відрізняються розумом та багатим внутрішнім світом.

Православні християни 30 вересня відзначають день святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Жінки на ім'я сьогодні відзначають День янгола.

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Ім'я Софія (мудрість) прийшло у слов'янські мови з грецької. В останні роки воно стало одним з найпопулярніших жіночих імен в світі.

Вважається, що дівчата на ім'я Софія відрізняються проникливістю і багатим внутрішнім світом. Вони легко співчувають чужому горю і часто прагнуть допомагати людям або займатися благодійністю.

30 вересня дівчат і жінок на ім'я Софія традиційно вітають з іменинами. З цим днем пов'язано безліч прикмет і традицій. У мережі є безліч цифрових листівок і текстів поздоровлень Софії з Днем янгола.

Як повідомлялося в матеріалі УНІАН, ще на зорі Християнства виникла традиція давати дитині ім'я одного з святих. Вважається, що святий, на честь якого називають дитину, стає його другом та захисником. День, в який церковно відзначають пам'ять святого, ім'я якого носить християнин, називається іменинами, або Днем Ангела.