У Києві знову заборонили продаж алкоголю вночі

Ця заборона не поширюється на ресторани, кафе, бари, заклади громадського харчування.

На території Києва Київрада знову заборонила продаж алкогольних напоїв у магазинах та МАФах в нічний час, а саме починаючи з 23.00 до 10.00 ранку.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийнято як невідкладне і практично не обговорювалось.

Його підтримали 77 з 85 депутатів.

Ця заборона не поширюється на ресторани, кафе, бари, заклади громадського харчування.

Автор законопроекту депутат Владислав Михайленко нагадав, що у 2016 році Київрада вже намагалась ввести заборону на нічний продаж алкоголю.

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«На жаль, через серйозне алкогольне лоббі ініціативу затягали в судах, через що підприємці просто відмовились виконувати наше рішення. Цього року ВРУ прийняла відповідний закон, який вже підписано президентом України. І тепер ми можемо стати першою міською радою, яка прийме відповідне рішення на виконання нового закону України. Цей закон надає нам з вами офіційне повноваження обмежувати продаж алкоголю в часі в нашому місті», - підкреслив Михайленко.

Згідно з прийнятим рішенням, Департаменту промисловості та підприємництва довести вимоги цього рішення до відома всіх суб’єктів підприємництва, а також здійснювати контроль за його виконанням.

Київрада також вирішила рекомендувати Нацполіції активізувати роботу по контролю за дотриманням вимог відповідного законодавства.

Своєю чергою контролюючим органам рекомендовано вжити заходів до підприємців, які не виконуватимуть рішення, в тому числі шляхом звернення до відповідного органу ліцензування з рекомендацією щодо позбавлення суб’єкта господарювання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Під час обговорення частина депутатського корпусу пропонувала дозволити продаж алкоголю з 8.00 ранку, а не 10.00, пояснюючи це тим, що багато людей зранку по дорозі на роботу здійснюють закупівлі продуктів харчування та одночасно запаси алкогольних напоїв. Так само люди звикли скуповуватись у вихідні по дорозі на дачу чи на місця відпочинку. При цьому вони не є порушниками порядку в місті, але їх обмежують.

Але більшість підтримала позицію доопрацювати окремо таку правку і внести її у рішення пізніше, на іншому засіданні Київради.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2017 року Господарський суд Києва зобов’язав міськраду скасувати рішення про заборону продажу алкогольних і слабоалкогольних напоїв із 23.00 до 10.00.