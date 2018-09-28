Опитування: більше половини українців підтримують вступ України до Євросоюзу, третина - проти

Майже 52% опитаних українців вважають необхідним вступ України до Євросоюзу.

Більше половини опитаних громадян України, а саме 51,5% респондентів вважають необхідним набуття Україною членства в Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені на круглому столі результати загальнонаціонального соціологічного опитування населення України, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології за підтримки проекту Європейського Союзу "Громадська синергія".

Водночас, 33,7% респондентів поділяють думку, що Україні непотрібно ставати членом ЄС. Ще 14,8% не змогли відповісти.

Окрім того, соціологи запропонували респондентам обрати один варіант відповіді щодо того, до якого союзу Україна, скоріше за все, в перспективі повинна приєднатися.

У цьому зв'язку 50,7% опитаних відповіли, що Україна має приєднатися до Євросоюзу, а 10,9% - до Євразійського економічного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Ще 32,5% респондентів вважають, що Україна не повинна приєднуватися до жодних з цих союзів, а 5,9% - не змогли відповісти.

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Також соціологи запитали думку громадян про переваги повноправного членства в ЄС, якби Україна приєдналася до цього об'єднання. Респонденти одночасно могли обрати не більше 5-ти відповідей.

Зокрема, 38,1% опитаних вважають, що такою перевагою є підвищення життєвого рівня людей, 27% - що це сприяє боротьбі з корупцією, 26,1% - що це сприятиме вільному пересуванню людей за кордон, 25,9% - що жодних переваг Україна не матиме, 18,9% - що це сприятиме розвитку української економіки, 15,9% - що це посилить безпеку і обороноздатність країни, і 15,8% - що сприятиме рухові країни в бік сучасної європейської цивілізації.

Також соціологи спитали про негативні наслідки вступу України до ЄС.

Так, 45,5% вважають, що це сприятиме еміграції українців за кордон, 26,6% - призведе до припливу іноземців і мігрантів, 23,8% - призведе до розпродажу країни, 18% - призведе до погіршення стосунків з Росією та країнами СНД, 16% - падіння рівня життя, 15,8% - до безробіття, а 15% вважають, що жодних негативів не буде.

Дослідження проведене з 16 до 28 серпня 2018 року. Всього був опитаний 2041 респондент віком від 18 років у всіх регіонах України (в 110 населених пунктах), за винятком Автономної республіки Крим та окупованих територій у Луганській та Донецькій областях. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.