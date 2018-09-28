Антимайданівця "Топаза" випускають на свободу

Адвокат зазначив, що відповідно до «закону Савченко» Кромськой відбув покарання більше, ніж йому було призначено рішенням суду - 8 років і 3,5 місяці замість 8 років позбавлення волі.

У Харкові суд ухвалив рішення звільнити з-під варти лідера антимайдану, одного із активних учасників масових заворушень у Харкові навесні 2014 року Ігната Кромського, відомого на прізвисько «Топаз».

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердив один з адвокатів Кромського Дмитро Горшколєпов.

За його словами, відповідне рішення сьогодні ухвалив Жовтневий райсуд Харкова, переглянувши за клопотанням ще одного адвоката Олександра Шадріна строк тримання під вартою з урахуванням роз’яснень пленуму Верховного суду України та норм «закону Савченко».

«З урахуванням роз’яснення пленуму Верховного суду України щодо застосування порядку вирахування строків за «законом Савченко» у нього (Кромського — УНІАН) вже виходить більше 8 років. Ці роз’яснення пленуму були взяті до уваги, строки зараховані у термін покарання. Таким чином — негайно звільнити з-під варти», - сказав Горшколєпов.

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Адвокат додав, що згідно з «законом Савченко» Кромськой відбув покарання більше, ніж йому було призначено рішенням суду — 8 років і 3,5 місяці замість 8 років позбавлення волі.

Горшколєпов додав, що зараз продовжуються процесуальні дії і вже сьогодні Кромськой вийде на волю.

Як повідомляв УНІАН, Кромського затримали 28 березня 2014 року. Він обвинувачувався у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України, участі у масових заворушеннях та незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 289 КК України)

Улітку 2015 року Київський районний суд м. Харкова розпочав розгляд справи стосовно зловмисника.

30 січня 2018 року Київський районний суд м. Харкова засудив Кромського до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Широку популярність "Топаз" придбав після того, як в інтернеті опублікували відео, на якому журналіст попросив "Топаза" показати, що, де і як відбувається в Маріїнському парку Харкова. А коли почав знімати інших хлопців, ті повалили його на землю і почали бити.

Чоловік намагався пояснити, що він свій і просив допомоги у головного "Тітушки" і вигукував: "Топаз, дай команду".

Відео: Борис Реутов