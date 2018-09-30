У Маріуполі відкрито базу морських пошуково-рятувальних і водолазних робіт

Бойове чергування розпочалося вже сьогодні.

У Маріуполі Донецької області відкрито базу морських пошуково-рятувальних та водолазних робіт.

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Про це йдеться у "Твіттері" міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. "Для комплексних завдань вода/суходіл з піротехнічних робіт та розмінування відкрили у Маріуполі базу морських пошуково-рятувальних та водолазних робіт з 4 катерами. Це новий стандарт безпеки. Фахівці заступають на бойове чергування вже сьогодні", - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі розміщуватиметься один з регіональних центрів авіації МВС.

Центри авіації, що будуть укомплектовані французькими гелікоптерами Airbus Helicopters, запрацюють протягом двох років.

За словами Авакова, цей великий вертолітний проект базується на новій системі взаємодії всіх служб МВС.

"Це санітарна авіація, якої у нас на даний момент не існує, транспортування тяжкохворих, вивезення людей із зони надзвичайних ситуацій", - зауважив міністр.