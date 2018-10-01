Астролог дав прогноз на жовтень і попередив про небезпечні періоди

Найскладніший період у жовтні, за словами астролога, – з 23 по 31 число.

Жовтень буде досить-таки рутинним місяцем з нудними справами. Гасло цього місяця – "переоцінка цінностей".

Через те, що весь місяць Венера буде ретроградною, тобто буде її назадній рух, нас чекають протягом усього періоду уроки з минулого і перегляд стосунків з людьми з минулого, передає "Главред" слова астролога Влада Росса.

У жовтні, як зазначив астролог, на нас чекає кілька складних періодів.

З 1 по 3 жовтня Меркурій буде робити не дуже сприятливий аспект до Плутона – складеться потужний квадрат. Це завжди обіцяє аварії, вибухи, складні ситуації з енергетикою, небезпечні ситуації у натовпі. Це невідповідний час для відвідування масових заходів.

З 5 по 14 жовтня також слід бути готовими до аварійних ситуацій, тому що складеться квадрат між Сонцем і Плутоном.

З 29 по 31 жовтня також буде непростий період, коли краще не літати літаками. Буде дуже жорсткий аспектний Уран. Тому в цей час можуть бути аварійні ситуації, пов'язані з літаками й енергетикою.

З іншого боку, з 1 по 14 жовтня дуже чуттєвий період у плані того, що можна створювати різного роду театральні дійства, навіть писати казки. Дуже романтичний, чуттєвий період, сприятливий для творчості. Люди творчих професій можуть видаватися, виходити у світ. У цей час можливий наплив сюрреалізму, метаморфози. З 1 по 4 число складеться сприятливий аспект між Венерою і Нептуном.

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Жовтень стане місяцем, коли можуть помирати взаємини. Особливо болісні розриви можуть відбуватися з 23 по 31 жовтня. Венера буде у жорсткій позиції до Урану, буде хрестова ситуація, тобто складна, дискомфортна й безкомпромісна. У цей час може статися втрата грошей, руйнування шлюбів, конфлікти між партнерами, судові розгляди. Це найбільш дисонансний і негармонійний період, коли стосунки найбільш складні.

З 10 по 16 жовтня можуть бути тривожні ситуації, коли Венера в квадраті до Марса. Венера завжди символізує жінку, а Марс – чоловіка. Це означає, що можливі скандали, неприємності, нерозуміння, складні ситуації. У цей час цілком можна випробувати внутрішнє напруження.

Тож більш-менш зірки сприяють до 10 числа, а далі якийсь суцільний дисонанс. Але найскладніший період – з 23 по 31 число.

24 жовтня у нас повний місяць, і близько до цієї дати (з 23 по 25 жовтня) можуть бути різні несподівані ситуації. Але з іншого боку, можуть бути різні осяяння й корекція планів. У ці дні просто скажена інтуїція. На людей в ці дні може зійти одкровення божественного плану. Тому прислухайтеся до своєї інтуїції.

Також це буде цікавий період, пов'язаний з Плутоном від самого початку місяця. А це планета величезних мас, війни, важливих і вирішальних ситуацій.

З 5 по 15 жовтня Сонце буде у дуже жорсткій квадратурі до Плутона. А це небезпека звільнень, громадських вибухів, акцій незгоди, демонстрацій. У ці дні, якщо не хочете бути звільненим, краще проявляти лояльність до начальства, інакше не уникнути складних ситуацій.