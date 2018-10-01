"Танці з зірками": проект залишила відома телеведуча

За підсумками випуску проект залишили Аніта Луценко та її партнер Олександр Прохоров.

У неділю, 30 вересня, в ефірі телеканалу "1+1" пройшов шостий випуск танцювального шоу "Танці з зірками", за підсумками якого проект залишили Аніта Луценко та її партнер Олександр Прохоров.

В цьому ефірі зіркова пара виступила з енергійним джайвом в образах вчителів і отримала 27 балів від журі, пише "Обозреватель". У зоні ризику на цей раз також опинилися Руслан Сенічкін та Яна Цибульська і Денис Берінчик та Катерина Белявська.

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Незважаючи на те, що в ході ефіру пара отримала досить конкурентоспроможний бал, долю аутсайдерів вирішили телеглядачі. Таким чином, Аніта Луценко залишила проект за підсумками глядацького голосування.

Зазначимо, що Аніта Луценко найбільш відома як тренер і ведуча проекту "Зважені та щасливі".

Як повідомляв УНІАН, Єфросиніна прокоментувала свій виліт з шоу "Танці з зірками".